BNXT League - Sergio Llorente quitte le Spirou Charleroi pour le Brussels

(Belga) Le Phoenix Brussels a officialisé vendredi soir l'arrivée du meneur espagnol du Spirou de Charleroi, Sergio Llorente, en vue de compléter l'équipe pour le mois de décembre en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Actif du côté du Spirou depuis la saison dernière, Sergio Llorente (31 ans) quitte le Dôme carolo en direction du Phoenix Brussels. "Sergio est un meneur expérimenté et altruiste", expliquent les dirigeants bruxellois dans un communiqué. "Il peut organiser le jeu mais aussi prendre ses responsabilités et alimenter le marquoir. À noter que Sergio sera avec l'équipe pour le mois de décembre." Cette saison, le meneur espagnol tournait à 5.1 points, 1.7 rebond et 3.4 passes de moyenne avec le Spirou Charleroi. Au classement, le Phoenix Brussels est dernier en BNXT League, avec un bilan d'une victoire pour huit défaites. (Belga)