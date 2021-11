Basket: débuts réussis des Bleus face au Monténégro sur la route du Mondial-2023

Sans stars NBA ni talents d'Euroligue, les basketteurs français sont venus à bout du Monténégro 73-67 vendredi à Pau dans leur premier match de qualification pour la Coupe du monde 2023.

Près de quatre mois après la finale olympique et l'argent de Tokyo, les Bleus, sans leurs médaillés - à l'exception du convalescent Andrew Albicy - ont renversé les Monténégrins qui menaient de sept points à l'orée du dernier quart-temps.

"Nous sommes un groupe fort, on n’abandonne jamais, savoure l'arrière du Virtus Bologne Isaïa Cordinier (16 points). On a montré de grandes qualités de ce point de vue ce soir. On a du caractère, c'est bon signe pour la suite."

En qualification pour l'Eurobasket, les Bleus avaient "dû cravacher" en février à Podgorica rappelait Cordinier la veille. Dans leur poule à Pau aussi vendredi avec une équipe déplumée.

A l'exception de Paul Lacombe, libéré par Villeurbanne, tous les autres joueurs d'Euroligue étaient retenus pour disputer les matches programmés en simultané de cette fenêtre. Un doublon conséquence du conflit larvé entre la ligue privée et la Fédération internationale de basket (Fiba).

Comme si ce n'était pas assez, Andrew Albicy, incertain mais espéré la veille par Vincent Collet pour son "leadership et son vécu", n'a pas tenu deux minutes sur le parquet avant de céder sa place.

Et l'arrière de Limoges Nicolas Lang, première "arme offensive" citée la veille par le sélectionneur qui louait son "adresse au shoot", s'est blessé à la cheville gauche dans la foulée.

- "Missiles" de Nicolas Lang -

Mais le joueur du CSP a refoulé le parquet en fin de troisième quart-temps et a incarné la remontée des Bleus en empilant 11 points dans les sept dernières minutes: trois shoots derrière la ligne à trois-points et un lay-up qui leur a permis de repasser en tête (65-63).

"Nicolas Lang, par ses missiles, nous a permis de revenir, a analysé Vincent Collet. Comme il a obligé les Monténégrins à le surveiller, cela nous a donné des espaces."

"On peut donner un satisfecit à notre staff médical qui l'a remis sur pied." a-t-il ajouté.

Entre-temps, ce sont le revenant Louis Labeyrie (18 points) et donc Isaïa Cordinier qui ont maintenu la France dans le match.

Ce dernier, en marquant un panier de 10 mètres (32-28) puis d'un dunk rageur, (35-32) a largement aidé les Bleus, menés quasiment toute la première période, à recoller à la mi-temps (38-38).

"On a eu le courage, l’abnégation et la détermination de ne pas lâcher", retient le sélectionneur "pas sûr que les deux entraînements supplémentaires (d'ici le match en Hongrie lundi) permettent d'afficher un meilleur basket".