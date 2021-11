Mondial-2023/Qualifs: A Vannes, les Bleues déroulent pour la première de Bacha

Les Bleues ont déroulé devant le faible Kazakhstan (6-0) vendredi à Vannes, avec la première sélection tonique de Selma Bacha au sein d'une équipe remaniée, de quoi aborder avec sérénité le prochain sommet des qualifications au Mondial-2023 contre les Galloises mardi.

L'équipe dirigée par Corinne Diacre s'est montrée sérieuse sans être flamboyante face à la 82e nation mondiale et conserve la tête du groupe I devant le pays de Galles, qui se présentera dans quatre jours à Guingamp avec ses deux points de retard au classement.

Le séjour des Françaises en Bretagne débute bien, mais il reste encore difficile de juger leur niveau véritable, à sept mois du Championnat d'Europe organisé du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.

Malgré l'adversité limitée des Kazakhstanaises, la sélectionneuse a pu regretter le jeu parfois stéréotypé de ses joueuses qui, en outre, n'ont pas toujours été justes techniquement, ni tranchantes devant la cage.

Au stade de la Rabine, quasiment complet avec 5.584 spectateurs, Diacre avait choisi au coup d'envoi de ménager toutes les Parisiennes habituelles, à l'exception de l'avant-centre Marie-Antoinette Katoto, sa serial-buteuse qui a marqué une neuvième fois en cinq matches cette saison, de la tête (24e, 3-0), avant de céder sa place à la pause.

Désireuse de poursuivre sa revue d'effectif, la patronne des Bleues a ainsi offert une titularisation à des remplaçantes habituelles, comme Hawa Cissoko en défense centrale, Kenza Dali au milieu, Viviane Asseyi et Delphine Cascarino sur les côtés de l'attaque.

Les trois dernières ont répondu présent, se montrant disponibles et vives pour tenter de prendre à revers le bloc défensif adverse.

- La symphonie de Bacha -

Dans leurs tentatives, elles ont reçu un soutien de poids avec Selma Bacha, pas du tout inhibée par sa toute première sélection, à 21 ans, quatre jours après avoir remplacé dans le groupe Sakina Karchaoui, blessée et forfait.

La latérale gauche de l'Olympique lyonnais a multiplié les incursions dans le camp du Kazakhstan, proposé des solutions dans son couloir, fait parler sa vitesse et sa technique, a beaucoup centré et a même tenté sa chance de loin (65e).

L'actuelle meilleure passeuse du Championnat de France est d'ailleurs à l'origine de l'ouverture du score, un centre du gauche légèrement dévié que Sandie Toletti a intelligemment laissé filer pour Asseyi (5e, 1-0). Elle s'est aussi amusée à redoubler les passes avec Cascarino sur le but d'Eve Perisset (37e, 4-0).

Avec quatre buts d'avance à la mi-temps, Diacre a pu tranquillement faire tourner en seconde période, lançant notamment Grace Geyoro, Clara Matéo, Valérie Gauvin et Sandy Baltimore.

Toujours remuante sur son côté gauche, cette dernière a provoqué un penalty que Gauvin, plusieurs fois malheureuse de la tête, a converti sans trembler (72e, 5-0). Barrée par la concurrence, affaiblie par un genou douloureux, l'attaquante d'Everton n'avait plus marqué en sélection depuis plus d'un an.

Une éternité, c'est aussi ce qu'a vécu Griedge Mbock... avant son entrée en jeu à la 79e minute qui a mis fin, enfin, à vingt mois d'abstinence forcée en équipe de France.

La défenseure centrale de Lyon n'avait plus porté le maillot tricolore depuis mars 2020. Ensuite, sa carrière avait subi un long coup d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, qui avait contraint le football à se mettre en pause, et surtout d'une grave blessure à un tendon d'Achille, en juin 2020, l'obligeant à réaliser deux opérations.

A 26 ans, elle a renoué le fil de sa carrière internationale en prenant la place d'Aïssatou Tounkara, sa grande amie, qui l'a enlacée en lui remettant le brassard de capitaine. Une soirée réussie.