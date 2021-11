L'entraîneur de Chelsea donne de bonnes nouvelles de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est sur le chemin du retour. C'est ce qu'a confirmé Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, alors que le club londonien se prépare à un fameux duel face à Manchester United, prévu demain. Un match que devrait pouvoir viser Lukaku, pressenti pour réintégrer la sélection après quelques semaines d'absence en raison d'une blessure à la cheville.

Interrogé sur la forme de son attaquant, Tuchel a d'abord plaisanté. "Si vous demandez à Lukaku s'il est prêt, il vous répondra toujours oui. Il s’entraîne bien mais il y a une différence entre s’entraîner et jouer un match. La possibilité qu’il débute n’est pas très élevée parce que nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passe dans le match et nous devons trouver un équilibre entre donner des minutes et être compétitifs pendant 90 minutes", a-t-il déclaré.

Si sa place de titulaire n'est donc pas encore assurée à court terme, Lukaku pourra sans doute, si le contexte est favorable, retrouver ses sensations dans un match. Il était déjà sur le banc face à la Juventus, avec la quasi certitude de ne pas jouer.