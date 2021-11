5 jours après une très lourde chute à Gand, Mark Cavendish est retourné chez lui (photo)

Cinq jours après sa lourde chute aux Six Jours de Gand, le Britannique Mark Cavendish est de retour à la maison. Le sprinteur de Deceuninck-Quick Step avait été hospitalisé à hôpital universitaire de Gand où les examens avaient révélé deux côtes cassées et un pneumothorax.

Cavendish a posté, sur Instagram, une photo de lui et de son enfant avec en commentaire "A la maison". Le sprinteur de 36 ans, vainqueur de quatre étapes et du classement par points, formait à Gand un duo avec Iljo Keisse. Il avait lourdement chuté durant la course à l'américaine, dernière épreuve des Six Jours de Gand.