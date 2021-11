Aubameyant fait le tour du monde avec un raté absolument incroyable (vidéo)

Arsenal affrontait ce samedi le nouveau riche d'Angleterre, à savoir Newcastle. Une rencontre qui aurait dû se débloquer sur un but d'Aubameyang, qui n'a finalement pas converti une occasion cinq étoiles.

Le Gabonais était à la retombée du ballon sur un bel arrêt du portier. Devant la cage désertée, Aubameyang va s'emmêler les pinceaux et placer le ballon sur le poteau, à la surprise générale, y compris de ses coéquipiers. Un raté incroyable. Heureusement pour les Gunners, Sala et Martinelli ont ensuite fait preuve de plus d'efficacité.