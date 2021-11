Eden Hazard pas encore de retour dans la sélection du Real pour défier Séville

(Belga) Eden Hazard ne figure pas dans la sélection du Real Madrid en vue du match de dimanche contre Séville comptant pour la 15e journée de la Liga. "Hazard s'est entraîné aujourd'hui, mais il a été affecté par la gastro et ne sera pas disponible", a expliqué Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, samedi en conférence de presse.

Hazard a déjà manqué le déplacement à Grenade (1-4) en championnat et celui au Sheriff Tiraspol (0-3) en Ligue des Champions. Cette saison, Eden Hazard n'a joué que 415 minutes, réparties en 11 rencontres, avec le Real Madrid. Le Brainois, qui a perdu sa place au profit du Brésilien Vinicius, n'a pas encore marqué et n'a distillé qu'un seul assist. Ancelotti doit encore se passer de Gareth Bale et de Dani Ceballos, qui se remet d'une rupture des ligaments de la cheville. "Bale a commencé à s'entraîner de manière individuelle. Ceballos progresse et pourra travailler avec l'équipe dans les prochains jours." (Belga)