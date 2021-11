Claire Michel et Marten Van Riel élus 'Triathlètes de l'année'

(Belga) Marten Van Riel, chez les messieurs, et Claire Michel, chez les dames, ont été élus meilleurs triathlètes belges de l'année 2021 lors d'une remise de prix organisée par la fédération belge (Belgian Traithlon), samedi à Boitsfort. Les deux lauréats font partie des Belgian Hammers, le relais mixte belge ayant fini 5e aux derniers JO de Tokyo.

Van Riel s'est classé 4e de la course olympique et a décroché le titre de vice-champion du monde derrière le Norvégien Kristian Blummenfelt. Claire Michel a terminé en 20e position des World Triathlon Series, le plus élevé des circuits mondiaux, et vient d'intégrer la commission des athlètes du COIB (Comité olympique et interfédéral belge). Dans les prix annexes, Arnaud Dely, 3e des Mondiaux de duathlon, a été élu meilleur athlète multisports masculin, tandis qu'Hanne De Vet a été récompensé du même trophée chez les féminines. Le titre de para-triathlète de l'année est revenu à Wim De Paepe, récemment médaillé de bronze aux Mondiaux de duathlon. Dirk Bogaerts, officiel international pour ses 3e JO de suite, a reçu le prix du meilleur délégué technique, tandis que le triathlon des Lacs de l'Eau d'Heure a été déclaré 'meilleure organisation belge de l'année'. (Belga)