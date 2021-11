Coupe Davis - L'Italie première qualifiée pour les quarts de finale

(Belga) L'Italie est la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis grâce à son deuxième succès en phase de poules, face à la Colombie (2-0), samedi à Turin (Italie).

La veille, Jannik Sinner et ses coéquipiers avaient battu les Etats-Unis 2-1. Etonnamment, la jeune garde italienne s'est davantage employée contre les Colombiens. Lorenzo Sonego a ferraillé pendant plus de deux heures et demie avec Nicolas Mejia, l'emportant 6-7 (5/7), 6-4, 6-2, pour donner l'avantage aux siens. Puis Sinner a connu un premier set accroché, long de près d'une heure, avant de dérouler dans le second, s'imposant 7-5, 6-0. "C'est une sensation incroyable d'être déjà qualifié, on a joué des matches difficiles, contre des adversaires difficiles, merci pour l'ambiance, vraiment", a remercié le jeune pensionnaire du top 10 (20 ans). "On a un groupe incroyable de joueurs, deux avec beaucoup d'expérience, et des jeunes, comme Lorenzo et moi, qui ont beaucoup à apprendre", a résumé Sinner. Le double, désormais sans enjeu pour l'Italie, doit opposer Simone Bolelli et Fabio Fognini aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle version, dont c'est la deuxième édition (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.