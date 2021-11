"Il n'a qu'une ambition": le patron du Ballon d'Or dévoile le plus grand rêve de Cristiano Ronaldo

Pascal Ferré est le rédacteur en chef du journal France Football. Le mensuel est à la base de la création du Ballon d'Or en 1956. Dans une interview donnée au New-York Times, Ferré y est allé à quelques confidences à propos du trophée et de ses principaux acteurs.

S'il est évidemment déjà au courant du nom du vainqueur du trophée qui sera remis demain soir à Paris, Pascal Ferré ne lâchera pas le morceau. Par contre, il a révélé une anecdote sur le quintuple lauréat du prix récompensant le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo.

Le Portugais, avec son rival argentin Lionel Messi, ont remporté tous les Ballon d'Or depuis 2008 (remporté par le Brésilien Kaká) à l'exception de l'édition 2018 qui a vu le Croate Luka Modric recevoir la prestigieuse récompense.

Dans ce duel à distance, c'est Lionel Messi qui mène la danse avec six Ballon d'Or contre cinq pour CR7. Un retard qui agacerait la star de Manchester United. "Ronaldo n'a qu'une ambition et c'est de prendre sa retraite avec plus de Ballon d'Or que Messi, et je le sais parce qu'il me l'a dit", confie ainsi Pascal Ferré au Times.

Ronaldo a l'occasion de revenir à égalité demain soir mais il ne fait pas partie du trio favori composé de Karim Benzema, Robert Lewandowski et... Lionel Messi.