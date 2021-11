Coupe Davis: une page se tourne chez les Bleus

Une page s'est tournée cette semaine à Innsbruck où le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Sébastien Grosjean a décidé de jouer la carte de l'avenir, quitte à compromettre les chances françaises dans l'édition 2021.

"On a besoin d'une nouvelle génération qui a des résultats semaine après semaine sur le grand circuit", avait prévenu Grosjean la veille du départ pour l'Autriche.

Il a emmené à Innsbruck Adrian Mannarino, qui ne comptait qu'une rencontre en Coupe Davis jusque-là et qui a été pris après le désistement d'Ugo Humbert, ainsi que les novices Arthur Rinderknech (passé du 178e au 58e rang ATP cette saison) et Hugo Gaston (passé du 161e au 66e rang).

Exit d'entrée, donc, pour raisons physiques et de niveau, les "Mousquetaires" Gaël Monfils (21e à 35 ans), Gilles Simon (124e à 36 ans) et Jo-Wilfried Tsonga (257e à 36 ans), ou encore Benoît Paire (46e à 32 ans).

Sélectionné pour son expérience, Richard Gasquet (86e à 35 ans) a été écarté après son premier match calamiteux: "Je ne suis pas au niveau", "je suis moins solide qu'avant", avait-il reconnu. Place aux jeunes !

Gaston, 21 ans, n'a finalement pas été retenu dans le groupe de cinq. Mais Grosjean l'a martelé, le Toulousain "fait partie de l'équipe de France" et il est resté avec ce groupe jusqu'au bout.

- "Le maximum" -

A 26 ans, Rinderknech, en revanche, a pris une place semble-t-il tout à fait opérationnelle dans l'équipe.

"Je le connais depuis très longtemps, je connais bien ses parents (...) On apprend encore mieux à se connaître sur le terrain", avait expliqué Grosjean avant le début de la compétition.

Laissé sur le banc pour la première rencontre face à la République tchèque, Rinderknech a joué son premier match contre la Grande-Bretagne et poussé le N.1 britannique Cameron Norrie dans ses retranchements avant de s'incliner.

"J'ai fait le maximum, c'était une expérience incroyable. Je remercie +Seb qui m'a fait confiance", a commenté le joueur.

De quoi inciter son capitaine et même ses coéquipiers à lui donner du temps de jeu. Même si, pour cela, il a fallu aligner Rinderknech en double au côté de Nicolas Mahut en lieu et place de son habituel compère Pierre-Hugues Herbert. Et ainsi prendre un risque comptable en vue d'une éventuelle qualification pour les quarts.

"C'était une bonne opportunité pour lui de faire un match supplémentaire, de prendre un peu d'expérience pour l'avenir", a souligné Grosjean, en saluant le "super état d'esprit" de ce joueur, forgé durant "ses années à l'université aux Etats-Unis, avec l'esprit de groupe, la volonté d'aller au combat."

L'objectif du capitaine était aussi de permettre à Rinderknech de tenter de "finir sur une bonne note", en allant chercher une première victoire en Coupe Davis avec le très expérimenté Mahut.

- "C'était différent" -

Face à la paire britannique composée de Jo Salisbury et Neal Skupski, respectivement 3e et 20e mondiaux en double, le match était loin d'être gagné. Les Bleus ont pourtant sauvé l'honneur alors qu'ils avaient perdu les deux simples et donc la rencontre.

"Me retrouver en Coupe Davis avec quelqu'un d'autre que Pierre-Hugues, c'était différent", a convenu Mahut avant de tresser des lauriers aux bizuths.

"Arthur et Hugo ont eu un état d'esprit irréprochable. Ils ont amené beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, un vrai amour pour cette équipe de France et ça fait beaucoup de bien", a-t-il affirmé.

"Je suis triste pour Arthur que ça se passe comme ça (défaite en simple, NDLR) parce qu'il a mis beaucoup d'ingrédients pour revenir" face à Norrie, a ajouté l'Angevin.

Et si on parle d'avenir, "on a passé un bon moment sur le terrain tous les deux, et avec Seb" Grosjean sur le banc, a souligné Mahut.