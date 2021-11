Biathlon: Simon Desthieux, leader inattendu

Le premier week-end de la Coupe du monde de biathlon s'est conclu sur une belle note pour les Bleus: Simon Desthieux, 5e du sprint d'Ostersund, a pris la tête du classement général à égalité avec le triple tenant norvégien Johannes Boe.

Au lendemain de sa 3e position lors de l'Individuel en ouverture de la saison, Desthieux a de nouveau brillé et s'est offert pour la première fois le dossard jaune de leader. Une magnifique récompense pour ce biathlète discret, qui n'avait ouvert son compteur de victoires (2) que l'hiver dernier mais semble s'être métamorphosé depuis quelques mois après avoir longtemps évolué dans l'ombre.

Desthieux a donc attaqué cette saison olympique de la meilleure des manières et s'affirme comme le patron inattendu des Bleus, auteurs d'un joli tir groupé dimanche (Emilien Jacquelin 4e, Fabien Claude 6e) à l'issue d'une course remportée par le Suédois Sebastian Samuelsson.

"Je suis heureux, sur un petit nuage, a déclaré Desthieux (29 ans). C'est un très beau moment à vivre. On verra si c'est éphémère ou pas. J'ai juste envie d'en profiter parce que l'on n'a fait que deux courses. Toute ma carrière, j'ai vu Martin Fourcade porter le dossard jaune de leader."

"Simon est quelqu'un de très régulier, il est en train de passer un cap, a de son côté estimé Emilien Jacquelin. Il arrive à prendre du recul et à faire les choses naturellement. Par son tempérament, c'est quelqu'un qui a les qualités pour être performant sur un classement général. Il est calme et arrive à canaliser ses émotions."

Malgré une faute au tir et une chute sur l'anneau de pénalité, Emilien Jacquelin (26 ans) a lui pu miser sur sa belle forme sur les skis et démontrer qu'il était parfaitement remis de sa fracture au poignet gauche survenue l'été dernier.

- "Une bonne réaction" -

"C'est une bonne réaction, a expliqué le Français. La forme sur les skis est toujours présente. Je suis très content de ça, ça va me permettre de rester aux avant-postes plus régulièrement. Pour ça, il faut aussi bien tirer et aujourd'hui, je suis revenu à un tir debout beaucoup plus naturel même si le couché était assez lent. Mais ce que je veux faire, c'est avoir justement un tir beaucoup plus lent et posé."

Troisième de la Coupe du monde les trois saisons précédentes, Quentin Fillon-Maillet est en revanche dans le dur. Huitième de l'Individuel samedi, il n'a fini que 32e du sprint avec deux fautes à la carabine.

Chez les dames, après une première course catastrophique samedi, les Bleues sont parvenues à se ressaisir sur le sprint avec la 2e place arrachée par Anaïs Chevalier-Bouchet derrière l'intouchable Suédoise Hanna Oeberg, Justine Braisaz-Bouchet terminant 6e.

"Depuis le début de ma carrière, cela a toujours été comme ça, a réagi Anaïs Chevalier-Bouchet. Il faut que je me prenne une claque pour pouvoir rebondir derrière. Je suis contente d'avoir réagi en 24 heures, surtout au niveau du tir, et d'avoir changé d'état d'esprit. Mais être obligée de faire une mauvaise course pour en faire une bonne derrière, c'est frustrant. C'est le début de saison, je suis une diesel, donc claquer un podium au bout de la 2e course, c'est plutôt positif."

"Hier, ça nous a un peu secouées, a ajouté la Française. Les coaches et les techniciens étaient un peu agacés parce que tout leur boulot n'avait pas servi à grand chose. Paulo (Jean-Paul Giachino, l'entraîneur de tir, ndlr) a eu un discours assez percutant. Cela a fonctionné pour moi. La réaction collective est là. C'est plus à l'image de notre niveau."