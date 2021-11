Coupe du monde de cyclocross - La manche d'Anvers, dimanche prochain, annulée en raison des règles sanitaires

(Belga) Le cross de l'Escaut à Anvers, neuvième manche de la Coupe du monde de cyclocross, programmé le dimanche 5 décembre, a été annulé en raison des règles en vigueur pour endiguer la propagation du coronavirus. L'organisateur, Golazo, l'a annoncé dimanche.

"Après une évaluation approfondie, les parties prenantes sont tombées d'accord: un cross international, tel que celui d'Anvers a toujours été et doit l'être, vit de la présence massive du public et de l'atmosphère et de l'ambiance", a écrit Golazo. "Avec les règles actuelles, le cross de Coupe du monde d'Anvers risque de devenir une pâle copie." (Belga)