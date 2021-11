Coupe du monde de ski alpin - Mikaela Shiffrin gagne le slalom de Killington et prend la tête de la Coupe du monde

(Belga) Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Killington, cinquième épreuve de la saison de Coupe du monde de ski alpin, dimanche, aux Etats-Unis. L'Américaine s'est imposée grâce à une excellente seconde manche qui lui a permis de dépasser la Slovaque Petra Vlhova.

Shiffrin avait réalisé le deuxième temps de la première manche à 20/100e de Vlhova. Malgré une petite erreur, l'Américaine réalisait le meilleur chrono de la seconde manche. La Slovaque commettait, elle, une erreur qui la ralentissait et lui faisait perdre 95/100e sur sa rivale. Shiffrin s'imposait donc avec un chrono total de 1:38.33 pour signer la 71e victoire de sa carrière, la 46e en slalom et la 5e sur la piste de Killington. Vlhova parvenait à conserver la deuxième place à 75/100e de Shiffrin. La Suissesse Wendy Holdener complétait le podium à 83e/100e. Cette deuxième victoire de la saison, après le géant de Sölden, propulse Shiffrin en tête du classement général de la Coupe du monde avec 360 points, 20 de plus que Vlhova, tenante du Grand Globe de cristal. Victorieuse lors des deux premiers slaloms de la saison, à Levi, la Slovaque conserve la tête du classement du slalom avec 280 unités, 20 de plus que Shiffrin. Seule Belge au départ, Mathilde Nelles a été éliminée après la première manche avec le 56e temps, pour sa première sortie en Coupe du monde. Samedi, le géant prévu à Killington avait été annulé en raison des rafales de vent qui s'abattaient sur la station du Vermont. Le circuit féminin prendra à présent la direction de Lake Louise, au Canada, où deux descentes (3 et 4 décembre) et un super G (5 décembre) figurent au programme. (Belga)