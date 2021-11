Jumping de Rouen - Gilles Thomas 2e du Grand Prix à Rouen

(Belga) Gilles Thomas, sur Luna, a pris la 2e place du Grand Prix du Jumping de Rouen, dimanche en France. Le cavalier belge de 23 ans termine derrière le Français Valentin Besnard (Beau Gosse), la 3e place revient au Néerlandais Kevin Jochems (Emmerton) dans ce barrage à huit.

Charlotte Philippe (Cacharel) et Gilles Dunon (Fou de Toi) se sont clasés 6e et 7e avec 3 et 8 points de pénalité. Koen Vereecke (Kasanova) termne 15e. (Belga)