(Belga) Stoffel Vandoorne et le Néerlandais Nicky de Vries seront encore les pilotes Mercedes lors de la saison 2022 de Formule E, le championnat des voitures électriques, a indiqué le constructeur allemand dimanche.

Stoffel Vandoorne, 29 ans, avait débuté en Formule 1 en 2018. Le Courtraisien, ancien pilote McLaren en F1, a rejoint Mercedes en 2019. Il a terminé 2e du championnat de Formule E en 2020 et 9e cette année. Le championnat 2021 a été remporté par Nicky de Vries, Mercedes empochant le titre constructeurs. La saison 2022 de Formule E débutera par le double ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite) les 28 et 29 janvier. Seize courses figurent ensuite au calendrier jusqu'au double ePrix de Séoul (Corée du Sud) en clôture les 13 et 14 août. Les essais d'avant saison sont programmés sur le circuit Ricardo Tormo de Valence (Espagne) du 29 novembre au 2 décembre. (Belga)