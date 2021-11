Violemment harcelé et insulté, Romelu Lukaku a quitté Twitter (photo)

Romelu Lukaku n'a plus de compte Twitter. Le Diable Rouge l'a supprimé il y a trois jours après avoir posté une photo de lui, légendée comme suit: "Certaines personnes se sont trompées en se jouant de moi". Une photo qui a fait naître un déferlement d'insultes, provenant de divers camps: supporters de l'Inter, supporters de Manchester United et même certains fans de Chelsea. Des propos parfois très violents, qui ont forcé le Diable Rouge à prendre une décision radicale: désactiver son compte. On y lisait des attaques sur son jeu ou sur sa personne.

Le Belge a préféré se concentrer sur Instagram, où les insultes sont moins visibles et moins fréquentes que sur Twitter. Figure de la lutte contre la discrimination en ligne dans le football, Lukaku envoie là un signal clair. Selon Sportnieuws, notamment, il aurait agi de la sorte pour éviter de se nuire et se concentrer davantage sur le football. Notez que le compte est désactivé et peut encore être relancé, tel quel, dans les 12 mois à venir.

Il a fait hier son retour à Chelsea après quelques semaines d'absence en raison d'une blessure à la cheville.