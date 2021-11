Manchester United confirme l'arrivée de Ralf Rangnick

Manchester United a confirmé lundi l'arrivée de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu'au terme de la saison. Après cette période sur le banc de touche, l'Allemand restera au club dans un rôle de consultant pour deux ans.

Rangnick, 63 ans, succède au Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, licencié le 21 novembre en raison des mauvais résultats du club cette saison. Rangnick occupait depuis le 6 juillet le rôle de directeur sportif du Lokomotiv Moscou en Russie. L'Allemand a débuté sa carrière d'entraîneur à Reutlingen en 1995. Il a ensuite dirigé Ulm (1997-1999), Stuttgart (1999-2001), Hanovre (2001-2004), Schalke (2004-2005 et 2011) et Hoffenheim (2006-2010) avant de rejoindre Leipzig, où, entre 2012 et 2019, il s'est partagé entre les rôles de directeur sportif et d'entraîneur, poste qu'il a occupé lors des saisons 2015-2016 et 2018-2019.

Il a également été superviseur des équipes Red Bull à New York et au Brésil. Son palmarès comprend une Coupe de la Ligue (2006) et une Coupe d'Allemagne (2011) remportées avec Schalke. Michael Carrick restera à la tête de United le temps que Rangnick reçoive son visa de travail, a précisé le club anglais. "Je suis excité de rejoindre Manchester United et concentré à en faire une saison à succès pour le club", a réagi Rangnick sur le site des Red Devils. "L'équipe est remplie de talent et possède un bon équilibre entre jeunesse et d'expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois consisteront à aider ces joueurs à atteindre leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en tant qu'équipe. Au-delà de ça, je suis impatient de soutenir les objectifs à long terme du club en tant que consultant."

Manchester United occupe la huitième position de la Premier League avec 18 points en treize journées et reste sur trois rencontres (deux défaites et un partage) sans victoire. Ancien attaquant du club, Solskjaer, 48 ans, avait pris la tête de United en décembre 2018. La saison passée, il avait mené le club à la finale de l'Europa League, perdue contre Villarreal aux tirs au but. Cette saison, malgré le retour de Cristiano Ronaldo et le recrutement de Jadon Sancho et Raphaël Varane, le club a enchaîné les mauvais résultats, avec notamment une défaite 0-5 face à Liverpool.