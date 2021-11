Encore une fois décisif, Thibaut Courtois s'attire les louanges des médias espagnols (vidéo)

Thibaut Courtois fait l'unanimité au Real Madrid. Le Diable Rouge est devenu le gardien titulaire indiscuté de cette équipe, enchaînant les prouesses entres les perches de la formation espagnole. Hier encore, face à Séville, Courtois a réalisé deux parades géniales pour permettre aux siens de l'emporter 2-1.

Pour Marca, Thibaut Courtois est tout simplement au sommet de son art. "Il continue à gagner des points et mérite d'être toujours considéré comme le meilleur gardien du monde, peu importe ce que laissent penser les nommés pour les plus belles récompenses individuelles", écrit le quotidien espagnol. As lui embraye le pas. "Il est le gardien capable de réaliser les arrêts les plus décisifs d'Europe. Sa confiance est contagieuse et sans lui, les buts de Benzema et Vinicius n'auraient rien changé. Le Real a besoin de ses arrêts", écrit le journal.

Des compliments qui se font de plus en plus fréquents pour le Diable Rouge.