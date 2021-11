Un ancien international égyptien veut "éduquer les enfants" contre l'homosexualité (vidéo)

Mohamed Aboutrika est en train de faire parler de lui. L'ancien international égyptien est aujourd'hui consultant sur la chaîne BeIN Sports au Moyen-Orient. Ce weekend, il était présent sur le plateau en préface du choc anglais entre Chelsea et Manchester United.

Il a été invité à s'exprimer sur une action inclusive de la Premier League, "Rainbow Laces", qui promeut les droits des LGBTQ+. Une action que ne tolère pas Mohamed Aboutrika, qui s'est alors lancé dans un monologue homophobe qui fait frémir les réseaux sociaux. "C'est une sexualité contre-nature et une idéologie dangereuse. Il faut éduquer les enfants et se dresser contre ce phénomène", a-t-il notamment déclaré, citant des versets du Coran pour justifier son approche.

Devant la polémique, le groupe BeIn a pris ses distances avec le joueur. "En tant que groupe de médias mondial, nous représentons, défendons et soutenons des personnes, des causes et des intérêts de toutes origines, des langues et des héritages culturels dans 43 pays extrêmement divers, comme nous le montrons chaque jour", a communiqué le groupe, sans prononcer de sanction.

Rappelons que les fans étrangers homosexuels seront admis au Qatar lors du Mondial 2022. Mais il leur sera interdit de montrer leur affection en public.