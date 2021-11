"Être gardien est un grand avantage": le portier d'Anderlecht se confie après les tirs au but à Seraing (vidéo)

Hendrik Van Crombrugge est rassuré. Le portier bruxellois s'est qualifié, avec son équipe, pour les quarts de finale de la Croky Cup en éliminant Seraing au terme d'une belle séance de tirs au but.

Une séance qu'abordait positivement le gardien, visiblement heureux de tenir son poste à ce moment précis. "Être gardien est un grand avantage pendant les tirs au but, la pression est sur le joueur", nous a-t-il raconté. "Je suis content d'avoir arrêté le premier, ça a mis la pression sur Seraing", a-t-il précisé par la suite.

Il a ensuite donné son verdict sur la rencontre. "On s'est tirés deux fois dans le pied, mais on a fait le plus dur en revenant à 2-2, ce qui n'est pas évident à l'extérieur. Puis on prend la tête et on encaisse de nouveau un but stupide. C'était important. Si on reçoit beaucoup de critiques, le seul moyen d'en sortir, c'est d'enchaîner les victoires".