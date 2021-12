Lebron James serait positif au Covid et va devoir rester 10 jours en quarantaine

LeBron James a été exclu du match des Los Angeles Lakers contre les Sacramento Kings, mardi, en application des protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA, a indiqué l'équipe.

Selon nos confrères de TMZ, James aurait été testé positif après un troisième test alors que le deuxième s'était révélé négatif. La superstar des Lakers, qui a été vaccinée, doit maintenant présenter deux tests négatifs avant d'être autorisée à retourner sur le terrain. Il devrait donc être mis sur la touche pendant dix jours, selon les médias américains.

Le club n'a pas communiqué à ce sujet.

LeBron James et le reste de l'effectif des Lakers ont été entièrement vaccinés avant le début de la saison afin de respecter les restrictions locales à Los Angeles.

Au début de l'année, le quadruple MVP avait refusé de dire s'il allait se faire vacciner. Mais en septembre, il a déclaré qu'il avait choisi de se faire vacciner afin de protéger lui et sa famille.

Il s'est cependant attiré des critiques dans certains milieux après avoir dit que ce n'était pas son rôle d'encourager les autres joueurs à se faire vacciner.

"Je sais ce que j'ai fait pour moi et ma famille. Je sais ce que certains de mes amis ont fait pour leur famille. Mais pour ce qui est de parler pour tout le monde et leurs individualités, et les choses qu'ils veulent faire, ce n'est pas mon travail", a-t-il déclaré en septembre.