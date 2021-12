Le commentateur du Real Madrid devient fou après le but de Vinicius (vidéo)

Le Real Madrid a conservé sa place de leader de Liga dimanche en venant à bout de Séville 2-1. Les choses avaient mal commencé pour les Madrilènes, menés 0-1 dès la 12e minute.

Les hommes en formes du Real que sont Karim Benzema et Vinicius Jr ont permis aux Merengues de revenir au score (32e) puis de prendre l'avantage en fin de match (87e).

Sur le but victorieux du Brésilien en fin de match, le commentateur de la chaîne Real Madrid TV est devenu complètement fou. Alors qu'il voit la frappe de Vinicius rentrer dans les filets adverses, il explose de joie et nous sort une tirade de "golgolgol" comme seuls les commentateurs hispanophones savent le faire.

Grâce à leur victoire, les hommes de Carlo Ancelotti restent en tête du championnat et comptent 33 points soit 4 de plus de l'Atletico Madrid et la Real Sociedad.