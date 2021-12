Messi accusé d'avoir "volé" le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo valide (photo)

Lundi soir, Lionel Messi a remporté le septième Ballon d'Or de sa carrière. Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine et de la Coupe du Roi avec le FC Barcelone, Messi a rejoint le PSG en deuxième partie d'année et n'a pas été étincelant durant ses premiers mois en France. Un constat qui rend l'élection de l'Argentin au rang de "meilleur joueur du monde" difficile à comprendre pour de nombreux observateurs.

En première ligne des contestataires, les fans de Cristiano Ronaldo qui voient leur joueur favori presque faire une croix sur ses espoirs de rattraper (voire dépasser) son rival au nombre de Ballon d'Or. À 36 ans, le Portugais en compte cinq.

Sur Instagram, la page de fan cr7o_lendario a partagé une publication dans laquelle l'auteur fait part de son incompréhension.



© AFP

"43 buts dans l'année, 6 buts en 5 matchs dans cette Ligue des champions, tous décisifs et un gars qui, quel que soit son âge, continue de faire des miracles et est le gars qui impressionne le monde le plus souvent.

Ils ont quand même placé le gars en 6e position… Pensez-vous vraiment que 5 gars ont fait plus que lui dans l'année ? Jamais.

Il pourrait se battre pour ce prix calmement et le combat serait bon avec Lewandowski qui, en nombre individuel, était incroyable et le Bayern a connu une meilleure saison que la Juventus et a connu une saison plus calme que United, mais au niveau de la sélection nationale par exemple, Cristiano était bien mieux.

Et à qui revient le prix ? Pour Messi, qui n'a remporté la Copa del Rey que par Barcelone, il n'a plus marqué de but contre le Real Madrid depuis que Cristiano est parti, disparu dans les grands matchs de la saison, a remporté la Copa America .alors qu'il n'a marqué ni en finale ni en demi-finale. Et il a connu une saison faible avec le PSG individuellement.

Pour que Cristiano remporte ce prix, il doit être indiscutable à 300%. Inutile de marquer la plus belle moto de l'année, d'être champion de tout par club, meilleur buteur de tout et de réussir un triplé en Coupe du monde, c'est quand même un moyen de décrocher son prix.

Avec Messi, c'est l'inverse. Il peut faire une saison discrète, bien en dessous, ils trouveront toujours un moyen de le favoriser et de lui donner le prix."

En dessous de cette publication sans équivoque, Cristiano Ronaldo lui-même a commenté et validé le texte. "Les faits" a-t-il écrit en accompagnant son messages d'émojis tendancieux.