Cristiano Ronaldo a remporté plus de voix que Messi au Ballon d'Or

Messi meilleur que Ronaldo ou Ronaldo meilleur que Messi, le débat anime les fans de foot depuis plus d'une décennie. Ce lundi, l'Argentin a remporté son septième Ballon d'Or, confortant son record devant les cinq obtenus par son rival portugais.

Or, malgré qu'il ait remporté deux trophées de plus, le journal The Sun révèle que Messi compte moins de voix que Ronaldo dans l'histoire du trophée.

En effet, selon nos confrères anglais, CR7 a amassé 3.781 points au fil des cérémonies contre 3.574 pour le joueur du PSG. Un écart de 207 points en faveur du joueur de Manchester United. L'écart entre les deux joueurs s'est sérieusement réduit avec cette dernière édition, Messi ayant rassemblé 435 voix de plus que son rival (613 contre 178).

Arrivé 6e du Ballon d'Or cette année, il s'agit de la première fois que Ronaldo sort du top 3 du prestigieux classement depuis 11 ans. Le Portugais a déjà fait savoir que le Ballon d'Or de Messi n'était probablement pas mérité.