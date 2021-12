Ligue 1: Monaco déroule à Angers, Bordeaux coule à Strasbourg

Monaco a renoué mercredi avec le succès en Ligue 1 en s'imposant à Angers (3-1), alors que Bordeaux a sombré à Strasbourg (5-2), après les premiers matches riches en buts (18) de la 16e journée.

Dans la soirée, le Paris SG reçoit Nice (3e) et pourrait être sacré champion d'automne. Son dauphin Rennes accueille Lille alors que Marseille se rend à Nantes, Lens se déplace à Clermont et Lyon reçoit Reims, à huis clos.

Battus à Brest et accrochés par Reims, Lille et Strasbourg, les Monégasques (7e) ont parfaitement négocié leur match face aux Angevins (8e). Le jeune Néerlandais de 20 ans Myron Boadu a inscrit son premier but en Ligue 1, après une déviation de Kevin Volland (25e).

L'Allemand a également été à l'origine du deuxième but inscrit par Sofiane Diop juste avant la pause (45e). Après un but contre son camp du gardien de Monaco Alexander Nübel sur une frappe d'Azzedine Ounahi (55e), Axel Disasi d'un plat du pied a assuré la victoire des joueurs de la Principauté (3-1, 73e).

Comme face à Metz et Brest, Bordeaux a mené contre Strasbourg (6e) avant de perdre le fil de la rencontre. Dès la 7e minute, Hwang Ui-Jo a ouvert le score de la tête pour les Girondins, mais Adrien Thomasson a remis les deux équipes à égalité, de la tête également (22e).

Puis Kevin Gameiro (43e) sur penalty, Ludovic Ajorque (45+1) et Dimitri Liénard (48e) ont mis au supplice les Bordelais. Alberth Elis a eu beau réduire le score (57e), Ajorque s'est offert un doublé pour le 5-2 (64e).

Avec ces cinq buts encaissés, Bordeaux, désormais à la place de barragiste (18e), a plus que jamais la plus mauvaise défense de Ligue 1 (37 buts pris).

- Le chef d'oeuvre de Savanier -

Un coup franc excentré et plongeant de toute beauté: suspendu face à Lyon après un carton rouge, Téji Savanier a signé un retour remarqué en ouvrant la marque à Metz (37e). Stephy Mavididi (45e) et Sepe Elye Wahi (48e) ont donné un peu plus d'ampleur au succès des Montpelliérains qui ont réduit le score à la 70e sur un bel enchaînement de Nicolas de Préville (3-1).

Les Messins sont toujours avant-derniers du classement devant les Stéphanois, à nouveau battus à Brest (1-0) sur un penalty de Romain Faivre (64e), après une main dans la surface de Lucas Gourna-Douath, pas aidé par une mauvaise relance du gardien des Verts Stefan Bajic. En pleine forme, Brest (11e) enchaîne une cinquième victoire consécutive, un record en Ligue 1 dans l'histoire du club.

Troyes, grâce à des buts de Renaud Ripart (7e) et Rominigue Kouamé (34e) a infligé une cinquième défaite de suite à Lorient (2-0) et s'éloigne de la zone rouge. Les Troyens (15e) passent juste devant leurs adversaires du jour.