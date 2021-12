Jupiler Pro League - OHL surprend Westerlo dans les ultimes minutes et file en quarts de finale

(Belga) Mercredi soir, Oud Heverlee Louvain a remporté la victoire, 2-3 sur la pelouse de Westerlo, le leader de la D1B, en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. La qualification est tombée dans les ultimes minutes de la rencontre avec deux réalisations louvanistes.

La rencontre a débuté de manière mouvementée avec une double carte rouge pour Mabea et Mercier (17e) à la suite d'une échauffourée. A dix contre dix, Westerlo a pris l'ascendant quelques minutes plus tard via Remmer (1-0, 22e). En deuxième mi-temps, De Norre a mis les équipes à égalité (1-1, 55e) avant que Bernat ne replace Westerlo aux commandes (2-1, 67e). La situation s'est retournée en toute fin de match. D'abord, Schrijvers a marqué le but égalisateur pour Louvain (2-2, 89e), puis Maertens a offert la qualification aux siens au bout du suspense (2-3, 90e+3). Louvain rejoint Eupen, tombeur un peu plus tôt dans la soirée de Zulte Waregem après prolongation (3-2), en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Anderlecht avait obtenu le premier billet pour les quarts après les tirs au but (3-4), mardi soir à Seraing (3-3 a.p.). Là encore le RSCA avait été mené de deux buts avant de retourner la situation en sa faveur. (Belga)