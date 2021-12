Les Belges à l'étranger - Carton plein pour Strasbourg et Sels face à Bordeaux, Theate vainqueur contre la Roma

(Belga) Mercredi soir, Matz Sels et Arthur Theate étaient en action en France et en Italie, avec Strasbourg et Bologne. Ils ont tous les deux empoché les trois points, l'un contre Bordeaux et l'autre contre la Roma.

Bologne, avec Arthur Theate, s'est imposé 1-0 à domicile face à l'AS Rome, dans le cadre de la 15e journée de Serie A. Le jeune Diable Rouge a disputé toute la rencontre au c?ur de la défense bolognaise, et a pu compter sur un but de Svanberg (35e) pour s'imposer. Bologne remonte ainsi à hauteur de la Juventus avec 24 points, en 8e position. Matz Sels a défendu les cages de Strasbourg dans la victoire des siens face aux Girondins de Bordeaux, 5-2, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les buts ont été inscrits par Hwang (7e), Thomasson (22e), Gameiro (43e, sur pénalty), Ajorque (45e+1 et 65e), Lienard (48e) et Elis (57e). Grâce à cette victoire, Strasbourg reste au contact des places européennes, en 6e position avec 23 points. (Belga)