Euroligue féminine - Sept sur sept pour Emma Meesseman et les Russes d'Ekaterinbourg

(Belga) Les Russes d'Ekaterinbourg ont conservé leur brevet d'invincibilité mercredi en s'imposant face aux Espagnoles de Parfumerias Avenida (110-102) pour le compte de la 7e journée de l'Euroligue féminine de basket. Emma Meesseman a compilé 10 points, 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre au cours de la rencontre.

Ekaterinburg continue son parcours sans faute en Euroligue féminine après un match offensif face aux Espagnoles de Parfumerias Avenida. Ce sont d'ailleurs les visiteuses, sous l'impulsion de Kahleah Copper (34 points et 6 rebonds), qui prenaient les commandes de la rencontre peu avant la pause (52-58). Au retour des vestiaires, Jonquel Jones (27 points et 10 rebonds) permettait aux Russes de recoller au marquoir (78-77) avant de terminer le travail dans le dernier acte (110-102). Au classement, Ekaterinburg reste en tête du groupe A avec 7 victoires en 7 matchs. De leur côté, Kim Mestdagh et les Italiennes de Schio ont enregistré un troisième succès de rang face aux Turques de Galatasaray (76-73). L'internationale belge termine la rencontre avec 10 points et 4 rebonds. Un succès qui permet à Schio de grimper à la 3e place du groupe B avec un bilan de 4 victoires pour 3 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'Euroligue féminine. (Belga)