Les Belges à l'étranger - Dendoncker fête sa 100e en Premier League, Romeo Lavia sur le banc de City

(Belga) Les Belges étaient légion sur les pelouses anglaises mercredi soir, au cours de la 14e journée Premier League. Parmi eux, Leander Dendoncker fêtait sa 100e apparition dans l'élite du football anglais, avec Wolverhampton qui a partagé l'enjeu contre Burnley (0-0).

Southampton et Leicester ont fait match nul, 2-2. Les Saints ont été devant au marquoir à deux reprises, d'abord via Bednarek (3e), puis après le but d'Adams (34e) qui a suivi l'égalisation d'Evans (22e). Maddison a finalement offert le point du nul aux Foxes en début de deuxième période (49e). Timothy Castagne, titulaire du côté de Leicester, a disputé l'entièreté de la rencontre tandis que Tielemans était toujours absent en raison de sa blessure au mollet. Wolverhampton a également partagé l'enjeu avec Burnley, 0-0. Leander Dendoncker était titulaire côté Wolves et a disputé les nonante minutes pour fêter sa 100e en Premier League. Les Wolves, 6e avec 21 points, sont aux portes de l'Europe. West Ham, qui dispute les places qualificatives pour la Ligue des Champions, a concédé un match nul à domicile contre Brighton, 1-1. Les buts ont été inscrits par Soucek (5e) pour les Hammers, et Maupay (89e) pour les Seagulls. Brighton et Graham Potter avaient aligné Leandro Trossard, qui est resté sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Chelsea s'est assuré de conserver sa 1re place en venant à bout de Watford, 1-2. Grâce à des buts de Mount (29e) puis Ziyech (72e) après l'égalisation de l'ancien Brugeois Dennis (43e), les Blues ont su assurer le principal en empochant les trois points. Romelu Lukaku, toujours protégé car de retour de blessure, est monté à la 63e minute à la place d'Azpilicueta. Christian Kabasele est resté sur le banc de Watford pendant toute la rencontre. Sans Kevin De Bruyne, malade, mais avec Romeo Lavia sur le banc pour la deuxième fois en championnat, Manchester City a gagné à Aston Villa, 1-2, grâce à des buts de Dias (27e) et Bernardo Silva (43e) en première mi-temps. Watkins a inscrit le but des Villains en début de deuxième période (47e). En tête, le classement est plus serré que jamais puisque Chelsea, Manchester City et Liverpool se tiennent en 2 points. Les Blues, leaders avec 33 points, sont talonnés par les Citizens, 32 points et les Reds, 31 points. West Ham, qui affrontera Chelsea lors de la prochaine journée, est 4e avec 24 points devant Arsenal et Wolverhampton. (Belga)