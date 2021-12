Zlatan Ibrahimovic impressionne encore avec un superbe coup-franc (vidéo)

L'AC Milan profite de ce petit ralentissement napolitain après sa victoire 0-3 au Genoa. Avec un but d'Ibrahimovic (10e) et un doublé du nouveau héros milanais Junior Messias (45e+2 et 61e), le Milan revient au classement à une longueur du leader napolitain, qui compte 36 points.

Côté Belges, Zinho Vanheusden a fait son retour en tant que titulaire dans la défense génoise après plus de deux mois d'absence et a disputé tout le match. Chez les Milanais, Alexis Saelemaekers a débuté la rencontre sur le banc et est monté à la 77e minute à la place de Tonali.