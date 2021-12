Christian Eriksen retrouve les terrains d'entrainements

Tout le monde se souvient de cette image du 12 juin 2021. Durant la rencontre de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande, le milieu de terrain danois Christian Eriksen, 29 ans, s'effondre sur le terrain. Victime d'un malaise cardiaque, le joueur de l'Inter Milan s’était fait placer un défibrillateur sous-cutané quelques jours plus tard.



Depuis quelques jours, Eriksen s'entraine sur les terrain du club danois de Odense, où il a évolué en équipes de jeunes. "Il nous a contactés et s'entraîne maintenant pour lui-même. C'est un territoire familier pour lui et il vit au coin de la rue." explique le porte-parole du club. Il regoûte aux terrains pour l'instant loin des caméras.



Encore sous contrat avec l'Inter, il sera très difficile pour Eriksen de refouler un jour les pelouses italiennes. En effet, le règlement du championnat italien interdit les joueurs équipés d'un défibrillateur interne de se produire en Italie.