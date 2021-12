Mark Cavendish rempile pour un an avec Quick-Step

Le Britannique Mark Cavendish, 36 ans, va prolonger son contrat d'un an avec l'équipe belge. C'est Patrick Lefevere, manager de l'équipe qui s'appellera Quick Step-Alpha Vinyl dès l'année prochaine, qui l'a confirmé sur le site de Sporza.



"C'est fait avec Mark. Il ne manque que la signature mais ce sera bientôt en ordre" a-t-il assuré. Le sprinteur de l'Ile de Man, en fin de parcours selon beaucoup d'observateurs, avait assuré un come-back assourdissant durant le Tour de France 2021, remportant le maillot vert ainsi que 4 étapes. Son total s'élève désormais à 34 victoires sur les routes du Tour, record d'Eddy Merckx égalé.



"C'est devenu un beau comte de fées, explique Patrick Lefevere. Parfois ils ne durent pas longtemps, mais Mark voulait cette prolongation et je ne voulais pas lui enlever ça." Convalescent après s'être fracturé deux côtes lors des Six jours de Gand, le champion du monde 2011 participera toutefois au stage de son équipe dès lundi à Calpe, en Espagne.



Cavendish a encore faim et dépasser définitivement le record de Merckx apparait comme l'objectif principal de sa saison 2022.