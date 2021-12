Homme du match, Laurent Henkinet savoure sa prestation: "J'ai sorti les arrêts qu'il fallait" (vidéo)

Laurent Henkinet est l'homme du match de ce duel opposant le Standard au Beerschot. Le portier liégeois a réussi des parades assez intéressantes pour éviter au Standard de couler à domicile.

Interrogé après la rencontre, il n'a pas caché sa satisfaction. "On a eu du mal dans le match mais il fallait être là pour l’équipe. Dans les moments difficiles, j’ai sorti les arrêts qu’il fallait. C’est grâce à l’unité qu’on a qu’on a pu ressortir en prolongations et l’emporter", a-t-il analysé à notre micro. Avant de livrer une analyse sur la situation du club. "On se cherche encore, on cherche un peu de confiance par ci par là. Cette qualification va nous faire du bien. Moralement, on sort vainqueur aujourd’hui. On est le Standard, on ne ne peut pas snober une compétition."