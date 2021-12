Jackson Muleka ne cache pas son soulagement après son but: "Il vient me libérer complètement" (vidéo)

Jackson Muleka est l'un des grands artisans de la qualification du Standard en quart de finale de la Croky Cup. L'attaquant est monté au jeu en fin de match et a inscrit un but avant de délivrer la passe décisive sur le deuxième.

Son but, c'est un soulagement pour lui, qui attendait cela depuis quatre mois. "On a joué plein de matchs sans but, ce n’est pas bon comme attaquant. Ce but vient me libérer complètement. C’est dur pour un attaquant. Jouer un bon match, c’est marquer. Je continue à travailler, je ne baisserai pas les bras. Je sais que ça va venir", a-t-il déclaré, visiblement rassuré.

Il a ensuite souligné la belle réaction des siens. "On est un peu dans le dur mais on reste une famille. On travaille chacun pour l’autre et on va le faire tous ensemble".