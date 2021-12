Coupe de Belgique - Le Standard trouve la faille en prolongation, élimine le Beerschot et rejoint les quarts

(Belga) Jeudi soir, le Standard a éliminé le Beerschot sur le score de 2-0 après prolongation, dans le dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique de football, jeudi soir à Sclessin. Les Rouches ont eu besoin de trente minutes supplémentaire pour venir à bout des Rats, à la suite de buts inscrits par Muleka (96e) et Bokadi (119e).

Dès le début de rencontre, le Standard a cru prendre les devants avec un but de Klauss, habilement trouvé au-delà de la défense par Carcela, mais les Rouches ont rapidement dû revenir à la réalité après l'annulation du but pour hors-jeu (7e). Après une vingtaine de minutes, les esprits se sont échauffés entre Lemos et Carcela, donnant lieu à une échauffourée entre plusieurs joueurs des deux équipes qui n'a finalement abouti qu'à deux cartons jaunes (25e). Dans une première mi-temps pauvre en occasions, la plus belle action a été à mettre à l'actif de Henkinet qui s'est illustré d'un plongeon sur une tête de Soumaré (41e), pour garder les équipes à égalité jusqu'au repos. La deuxième mi-temps n'a pas semblé démarrer sur un rythme plus élevé que la première, mais Pietermaat a répondu à Henkinet en s'imposant face à une tête surpuissante à bout portant de Dussenne (55e), avant que le Beerschot ne se crée une occasion sur un coup franc venu de la droite botté par Holzhauser et dévié par Bourdin au c?ur de la défense confuse, sur le poteau (60e). La dernière demi-heure a donc débuté sous de meilleurs auspices et été dominée par le Beerschot, un nouvel arrêt de grande classe d'Henkinet sur une tête de Caicedo, isolé par un centre fusant d'Holzhauser (65e), fut nécessaire. L'Autrichien a ensuite manqué l'immanquable face au portier liégeois: totalement seul dans la surface, il a pris le temps de placer une frappe finalement repoussée par un Henkinet héroïque (68e). Et le festival du gardien des Rouches ne s'est pas arrêté là: après une timide occasion pour Tapsoba de l'autre côté (73e), Henkinet s'est encore imposé devant le coup de casque de Dom avant de voir la frappe de Van den Bergh ballon s'envoler dans les tribunes sur le corner consécutif (85e). Les deux équipes se sont ainsi dirigées vers la prolongation, et le Standard n'a pas tardé à y trouver la faille. Après cinq minutes, Muleka, monté à la fin du temps réglementaire, a dévié de la tête un centre de Rafia dans la lucarne pour briser les c?urs anversois (1-0, 97e). Muleka a pu profiter de la désorganisation de fin de rencontre pour servir Bokadi dans les derniers instants (119e) et confirmer la qualification du Standard de Liège, dernier des huit clubs à accéder aux quarts de finale de la Coupe de Belgique.