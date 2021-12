NBA - Les Grizzlies battent Oklahoma City 152-79, le plus grand écart de score de l'histoire

(Belga) Les Memphis Grizzlies ont écrasé jeudi l'Oklahoma City Thunder avec un écart de 73 points (152-79), le plus grand de l'histoire de la NBA.

Les Grizzlies deviennent aussi la première équipe à gagner un match en NBA avec un avantage de plus de 70 points. Le précédent record était un écart de 68 points (148-80) obtenu par les Cleveland Cavaliers contre le Miami Heat le 17 décembre 1991. Les Grizzlies sont classés 5es de la Conférence Ouest, tandis que le Thunder reste englué à la 13e place, toujours à l'Ouest. Avant ce résultat, deux autres rencontres avaient déjà été jouées avec la victoire des Bulls de Chicago face aux Knicks de New York (115-119) et le succès des Raptors de Toronto sur les Bucks de Milwaukee (97-93). (Belga)