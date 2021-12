EuroCoupe féminine: Castors Braine contre les Israéliennes de Ramla, Malines face à une formation polonaise

(Belga) Les deux clubs belges rescapés de la phase de poules de l'EuroCoupe féminine de basket, Castors Braine et Kangoeroes Malines, ont hérité respectivement d'un club israélien et d'une formation polonaise au premier tour des playoffs.

Les 32 formations qualifiées ont été classées sur base des résultats dans leur groupe. Le premier rencontre le 32e classé, le 2e, le 31e, etc. Castors Braine (11e) jouera ainsi contre Ramla (22e) avec le match aller en Israël le 15 décembre et le match retour en Belgique le 22 décembre. Kangoeroes Malines (23e) recevra lui d'abord Polkowice (10e) avant de se déplacer en Pologne. Le tableau est connu jusqu'en quarts de finale. Les vainqueurs disputeront les 16es de finale les 13 et 20 janvier pour se hisser en 8es de finale les 27 janvier et 2 février. Les quatre rescapés disputeront les quarts de finale (24 février et 3 mars) avec quatre formations issues de l'Euroligue (à savoir les 5e et 6e classées de chaque groupe). Les paires seront là tirées au sort sans restriction. Les demi-finales ont lieu les 10 et 17 mars et la finale, en aller-retour aussi, le 30 mars et le 6 avril. Les Espagnoles de Valence sont tenantes du trophée. Parmi les autres joueuses belges concernées, Lyon (Julie Allemand) a hérité d'Hatay (Tur), Nika Syktyvkar (Hind Ben Abdelkader) jouera contre La Roche-Vendée (Fra), Orenbourg (Kyara Linskens) fera face à Ruzomberok (Svq), Enisey Krasnoyarsk (Julie Vanloo) est opposé à Olympicos (Grè), Lublin (Hanne Mestdagh) doit jouer contre Tarbes et Fribourg (Lore Devos) affrontera Prometey (Ukr). (Belga)