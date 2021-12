Coronavirus - Le basket arrêté en Flandres, se poursuit en Wallonie

(Belga) L'aile flamande de la fédération de basket, Basketbal Vlaanderen a décidé d'arrêter ses compétitions pour cette année 2021 et de reporter les rencontres après la nouvelle année. Du côté francophone, son pendant l'AWBB poursuit la tenue de ses compétitions.

Le Comité de concertation a autorisé vendredi la poursuite du sport en salle, y compris amateur, mais sans public. Cependant, Basketbal Vlaanderen, répondant à l'appel de la fédération flamande des sports de suspendre les compétitions, a décidé de stopper ses compétitions à partir de ce week-end. "En raison de la pression accrue que la pandémie de coronavirus fait peser sur les dirigeants, les volontaires, les joueurs et les arbitres, Basketbal Vlaanderen a décidé de suspendre les compétitions dès ce samedi 4 mars et jusqu'à la nouvelle année. Seule la division 1 nationale dames, suite à un accord avec les clubs, va se poursuivre", explique le communiqué de l'instance flamande. Ainsi toutes les rencontres régionales et provinciales seniors, ainsi que toutes les séries des jeunes en Flandres sont suspendues. Toutes les compétitions sous l'égide de Basketbal Vlaanderen sont remises jusqu'au 7, 8 et 9 janvier. Les Coupes provinciales jeunes et seniors sont annulées. Du côté de l'AWBB, l'Association de basket Wallonie-Bruxelles, "sur la base des décisions prises conjointement par le conseil d'administration et les comités provinciaux, le déroulement des compétitions régionales et provinciales est confirmé", sans public et moyennant bien entendu le respect des mesures sanitaires. Les championnats régionaux seniors et jeunes, ainsi que les compétitions provinciales et Coupes AWBB se poursuivent avec possibilité cependant sans frais de reporter les matches à la demande des clubs. "Par ailleurs, Il convient aussi que les règles édictées par les instances fédérales fassent l'objet d'une application responsable et non d'une tentative de détournement pour vivre un moment volé au détriment de la protection de la santé des Autres", a insisté l'AWBB. La Pro League de basket avait déjà décidé de reporter ses rencontres de BNXT League alors que les clubs des deux divisions nationales messieurs suivantes TDM1 et TDM2 avaient décidé de ne plus jouer non plus, vu l'obligation d'évoluer sans public. (Belga)