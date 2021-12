Bournemouth inscrit un but en 6 secondes face à Fulham (vidéo)

Bournemouth a réussi à renverser la situation en mode express, hier, face à Fulham. Une affiche clé dans la saison de Championship, les deux équipes n'étant séparées que d'une petite unité.

Dès la reprise, les Cherries ont enfoncé leurs adversaires. Il n'aura suffi que de 4 passes et six secondes pour que Solanke ne marque le but le plus rapide de la saison, mais qui ne suffira pas, Fulham revenant à 1-1 en fin de match.