Le club de Westerlo souhaite recruter... Eden Hazard

Vous ne rêvez pas: un club de D1B belge veut attirer Eden Hazard. Le Diable Rouge, qui ne devrait plus faire long feu du côté du Real Madrid, intéresse évidemment de plus grosses formations européennes. Mais Westerlo n'en a cure et son nouveau vice-président espère le convaincre de venir.

C'est ce qu'il a révélé cette semaine dans le Nieuwsblad, lorsqu'il est revenu sur ses dix ans passés dans la cellule de recrutement de Fenerbahçe, en Turquie. "Je pense que je peux considérer Eden Hazard comme un ami. Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il m’a promis qu’il jouerait pour Fenerbahçe un jour. Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici”, a en effet déclaré Hasan Cetinkaya.

Pour ce faire, son ambition est avant tout de retrouver la D1A la saison prochaine. Après cela, les rêves seront permis, même si attirer un joueur de ce genre semble plus utopiste qu'autre chose.

Indice de crédibilité: 0/5, impossible. Une petite blague qui, souhaitons-le pour eux, n'est pas réellement considérée autrement en interne.