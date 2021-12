Cristiano Ronaldo pourrait manquer le match du weekend après avoir célébré un but

Cristiano Ronaldo pourrait être le grand absent du premier match de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Ce sera demain face à Crystal Palace. Le Portugais va, selon le Sun, devoir attendre les derniers instants avant de savoir s'il est apte ou non.

En cause, une légère blessure au genou qui serait née de sa célébration de but contre Arsenal, en fin de rencontre. Une gêne serait alors apparue et le club pourrait décider de ne prendre aucun risque.