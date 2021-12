Zlatan Ibrahimovic remonté après avoir du payer un jus de fruit à l'hôtel

Zlatan Ibrahimovic est un homme de principe. Dans son livre, il le démontre au travers d'une anecdote pour le moins étonnante, vécue lors de son passage à Manchester United. En effet, le Suédois a raconté avoir été surpris par un décompte d'un livre sterling sur sa fiche de paye mensuelle.

"Un jour, j'étais à l'hôtel avec l'équipe avant un match. J'avais soif, alors j'ai ouvert le mini-bar et j'ai pris un jus de fruit. Nous avons joué, puis sommes rentrés chez nous, poursuit le joueur de 40 ans. Un certain temps s'écoule, ma fiche de paie arrive. Normalement, je ne la regarde pas. Je ne le fais qu'à la fin de l'année, pour voir ce qui est rentré et ce qui est sorti. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'étais curieux. Et j'ai réalisé qu'ils avaient retranché une livre sterling de mon salaire mensuel", raconte le joueur dans son livre.

Perturbé par ce retrait, il va alors passer à l'action. Et visiblement tomber de sa chaise lorsqu'il va recevoir les explications de son club: ils lui ont débité le jus de fruit consommé. "Tu plaisantes, sérieusement ?", lui a répondu le joueur, ce à quoi le club a répondu que toute commande devait être payée. Ibrahimovic va alors perdre tout respect pour le club mancunien. "Mais je ne suis pas allé à l'hôtel de mon plein gré. Je n'étais pas en vacances. C'était mon lieu de travail. J'étais là pour Manchester. Si je dois jouer et que j'ai soif, je dois boire. Je ne peux pas aller sur le terrain en étant déshydraté. (...) Une telle chose ne se produirait jamais en Italie. Tout le monde pense que United est un top club, l'un des plus riches et des plus puissants du monde. Vu de l'extérieur, c'est ce qu'il me semblait. Mais une fois sur place, j'ai découvert une petite mentalité". Ambiance.