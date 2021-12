Divock Origi enfile son costume de sauveur, marque et propulse Liverpool en tête de la Premier League (vidéo)

Liverpool a parfaitement profité de la défaite de Chelsea en allant s'imposer 0-1 sur le pelouse de Wolverhampton samedi pour le compte de la 15e journée de championnat. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Divock Origi dans les derniers instants de la rencontre (90+6). Grâce à ce précieux succès, Liverpool prend provisoirement la tête du championnat avec 34 points, soit une longueur d'avance sur Chelsea.

Sur le banc en début de match, Divock Origi est entré en jeu à la 68e minute. Un choix payant pour Jürgen Klopp, puisque le Diable Rouge a offert la victoire aux siens grâce à un service de Mohamed Salah permettant à l'ancien de Genk de marquer son deuxième but de la saison (90+6). Dans le même temps, Brighton et Leandro Trossard se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Southampton. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'Albanais Armando Broja à la demi-heure de jeu.