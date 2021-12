Espagne: première défaite de Xavi au Barça qui déraille contre le Betis

Quatre jours avant sa "finale" contre le Bayern Munich pour accéder aux 8es de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone a été défait 1-0 par le Betis Séville samedi pour la 16e journée de Liga et stagne à la 7e place.

Les hommes de Xavi, dont c'est le premier revers comme entraîneur du Barça, ont dominé la partie, mais Juanmi Jimenez a anéanti leurs espoirs en concluant un contre superbement géré par Sergio Canales à la 79e.

Les Andalous se hissent provisoirement à la 3e place de Liga, avant le match entre l'Atlético Madrid et Majorque (18h30) puis l'affiche entre la Real Sociedad et le Real Madrid à 21h00.

Ce faux-pas arrive au pire des moments pour les Blaugrana, qui ont pourtant débuté la soirée en célébrant le prix Kopa de Pedri et le Ballon d'Or d'Alexia Putellas, venus présenter leurs trophées au Camp Nou et à ses 66.520 supporters avant le coup d'envoi.

"C'est un pas en arrière. C'était un adversaire direct au classement. Mais je suis sûr que l'on va réussir à inverser la tendance, j'en suis convaincu", a réagi Jordi Alba au coup de sifflet final.

Les Catalans ont enregistré une plus grande possession du ballon et multiplié les frappes devant les cages de Rui Silva... mais ils ont craqué sur un contre à quelques minutes du terme. Ils avaient déjà reçu un premier avertissement à la 52e, quand le même Juanmi avait marqué un but annulé pour une position de hors-jeu litigieuse.

L'ailier international français Ousmane Dembélé a bien tenté de relancer les siens dès son entrée en jeu à la 59e, à la place de Philippe Coutinho. A la 62e, il a alerté le portier du Betis avec deux frappes consécutives des deux pieds. Puis à la 77e il a enchaîné deux frappes qui ont rasé le montant droit des Andalous... sans succès.

Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour les Catalans, qui ont peut-être perdu leur jeune pépite Gavi: l'espoir est sorti sur civière à la 36e avec une minerve autour du cou, après avoir reçu un dégagement d'Hector Bellerin en pleine tête. Il a été transféré vers un hôpital, mais il va bien, a précisé Xavi après le match.

Plus tôt dans la journée, le Séville FC de Julen Lopetegui s'est imposé 1-0 à domicile face au Villarreal d'Unai Emery grâce à un but de l'ex-Marseillais Lucas Ocampos (16e) qui a propulsé le Séville FC à la 2e place provisoire du classement.