Luis Suarez révèle que Lionel Messi souffre du froid et de la neige

Luis Suarez et Lionel Messi entretiennent une solide amitié. Les deux joueurs ont fait des merveilles au FC Barcelone avant que le destin ne les sépare , Suarez rejoignant l'Atletico Madrid et Messi s'en allant en France, au PSG.

Lundi 29 novembre, les deux hommes se sont revus à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est l'Uruguayen qui a remis le trophée entre les mains de son ami.

"Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours", a déclaré le joueur de l'Atletico Madrid à TNT Sport Argentina. "On parle des matchs, de la famille… Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas", révèle encore l'ancien joueur du Barça.

Depuis son arrivée au PSG , Lionel Messi a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau et fait régulièrement l'objet de critique dans la presse française. L'Argentin a rejoint le club parisien à contre cœur après l'échec des discussions avec le FC Barcelone à propos de la prolongation de son contrat.