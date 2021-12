Anderlecht s'impose face à Zulte et retrouve le top 4 de la Pro League

Anderlecht s'est imposé 3-2 dimanche face à Zulte Waregem dans le cadre de la 17e journée du championnat de football. Joshua Zirkzee (27e) et Lior Refaelov (61e, 73e) ont permis aux Bruxellois d'intégrer le top 4 (28 points, 4e). Waregem, qui a ouvert la marque par Zinho Gano (25e) et réduit l'écart par Jelle Vossen (81e), reste 16e (17 points).

Vincent Kompany a apporté un changement attendu par rapport au match de Coupe à Seraing: laissé au repos, Kristoffer Olsson a repris sa place renvoyant Marco Kana sur le banc. Après l'élimination à Eupen, Francky Dury a préféré Ibrahima Seck et Cameron Humphreys à Alessandro Ciranni et Lasse Vigen.

Cela n'a pas empêché Yari Verschaeren de déborder sur la droite et de centrer pour Sergio Gomez dont la reprise de volée a été repoussée par Sammy Bossut (4e). Constamment en possession du ballon (70% à la demi-heure), les Mauves ont multiplié les phases dangereuses mais le Var ne leur a pas accordé un penalty pour une faute de Frank Boya sur Christian Kouamé (10e) et a refusé un but à Verschaeren pour un hors-jeu préalable de l'attaquant français (22e).

La série négative a été prolongée par Lisandro Magallan. Sur une passe en profondeur de Laurens De Bock, le défenseur argentin s'est loupé et Dereck Kutesa en a profité pour expédier une frappe que Hendrik Van Crombrugge a détournée vers Gano, qui a bien suivi (25e, 0-1). Pour la neuvième fois d'affilée, le gardien d'Anderlecht a pris au moins un but, sa dernière clean sheet remonte au 19 septembre contre le Standard.

Les visités ont immédiatement répliqué et Zirkzee a égalisé sur le rebond d'une frappe puissante détournée dans ses pieds par Bossut (27e, 1-1). Par la suite, Anderlecht a eu plusieurs occasions de prendre l'avance mais Zirkzee (35e) et Amir Murillo (38e) n'ont pas cadré leurs tirs, une déviation de Kouamé a rebondi sur le poteau (45e+1) et Refaelov a enlevé sa reprise de la tête (45e+2).

Si Anderlecht a mis moins d'intensité en début de seconde période, Bossut a dû repousser des poings une frappe de Verschaeren (52e). Le ton était donné à une équipe flandrienne, qui a remonté son bloc. Soudain, sur un mouvement lancé par Kouamé, Murillo a mis le ballon dans la foulée de Refaelov (61e, 2-1). Sur une passe en retrait de Zirkzee, l'Israélien a remis le couvert (73e, 3-1).

Le suspense n'était pas mort pour autant puisque Jean-Luc Dompé a délivré son 10e assist pour Vossen, auteur de son 11e goal (81e, 3-2). Suite à une perte de balle de Josh Cullen, Van Crombrugge a évité l'égalisation sur un envoi de Dompé (90e+1).