Coupe du monde de ski alpin - Un trois sur trois pour l'Italienne Sofia Goggia qui gagne aussi le Super-G de Lake Louise

(Belga) Sofia Goggia a remporté le Super G de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche à Lake Louise au Canada réussissant la passe de trois après ses deux succès en descente vendredi et samedi.

L'Italienne s'offre une 7e victoire consécutive, sur ces sept dernières courses, et la deuxième depuis le 31 janvier et sa blessure au genou droit qui l'avait privée de "ses" Mondiaux à Cortina d'Ampezzo et de la fin de saison. Elle signe la 14e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Championne olympique en titre, Sofia Goggia, 29 ans, a devancé la Suissesse Lara Gut-Behrami, détentrice du petit globe de cristal de la discipline, qui a aussi remporté le gros globe de cristal en 2016, de 11/100es de seconde. L'Autrichienne Mirjam Puchner, 3e à 44/100es, complète le podium dominical, l'Américaine Mikaela Shiffrin se classant 6e. Shiffrin, plutôt spécialiste des épreuves techniques, et qui était passée à côté des deux descentes du week-end, a montré un meilleur visage, pointant à 58/100es de la Beergamasque. Toujours leader au général, devant la Slovaque Petra Vlhova et Goggia, elle attendra cependant pour une 72e victoire en Coupe du monde. Les skieuses ont rendez-vous samedi et dimanche prochain à Saint-Moritz en Suisse, pour deux autres super-G au programme. (Belga)