Ligue 1 - Claude Puel mis à pied par Saint-Etienne

Claude Puel a été mis à pied par Saint-Etienne après la défaite à domicile contre Rennes (5-0), a annoncé le club stéphanois dimanche soir.

Toujours dernier du championnat de France, le technicien de 60 ans n'a pas résisté à la troisième défaite de rang de l'ASSE, la neuvième de la saison. Il est le premier entraîneur écarté cette saison. "Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle", a annoncé le club. Les "Verts" sont en grande difficulté également hors terrain. Ils échouent depuis plusieurs années dans la quête d'un repreneur, et le comportement de certains de leurs supporters a entraîné des sanctions au stade Geoffroy-Guichard. Lors de la défaite contre Rennes, les deux tribunes derrière le but étaient fermées. Claude Puel était arrivé à Saint-Etienne en octobre 2019, après la mise à l'écart de Ghislain Printant. Sous sa direction, les Verts ont terminé 17e en 2020 et 11e en 2021 et disputé la finale de la Coupe d France 2020, perdue 1-0 face au PSG.