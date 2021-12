Mondiaux de Laser Radial: Emma Plasschaert sacrée championne du monde comme en 2018

Le championnat du monde de voile de Laser Radial (catégorie ILCA 6) s'est achevé lundi au large de Mussanah dans le sultanat d'Oman par la victoire d'Emma Plasschaert. Première Belge championne du monde de voile olympique en 2018 à Aarhus, dans cette même catégorie, l'Ostendaise de 28 ans a conquis à nouveau le monde au prix d'une dernière journée qui comportait trois régates, contre deux les autres jours. L'autre représentante belge Eline Verstraelen s'est classée 28e pour ses débuts en Mondial.

Plasschaert a obtenu le même nombre de points au classement final que la Polonaise Agata Barwinska (71, avec les deux moins bons résultats retirés du total, contre un jusqu'ici), encore en tête avant l'ultime journée. Le meilleur classement de la Belge dans l'ultime régate (troisième contre douzième à la Polonaise) lui offre le titre.

Emma Plasschaert a connu des résultats très contrastés dans les eaux du golf d'Oman. À une très moyenne 29e place, a succédé une 12e place le premier jour. Quinzième au classement, la championne du monde 2018 a retrouvé toute sa superbe lors de la deuxième journée où elle a fini troisième et première.

De quoi propulser l'Ostendaise de 28 ans en tête de la compétition (le moins bon résultat n'était plus pris en compte). Ses 10e et 11e places le troisième jour l'ont fait reculer au 3e rang. Dimanche, en se classant 25e et 20e, son recul s'est accentué.

Quatrième au général à dix points de la première place avant la dernière manche, elle a finalement émergé en se classant 3e tandis que ses principales rivales ne parvenaient pas à intégrer le top 10. Elle avait pris la 9e place du Mondial l'an dernier et la 4e en 2019.

La jeune et véritable espoir de la discipline Eline Vestraelen, 18 ans, a montré des progrès constants. Seulement 56e (sur 61) après la première journée, l'étudiante anversoise - qui n'est que 73e au classement mondial - a terminé à la 28e place, après avoir mené son voilier aux 13e, 23e et 23e rangs lundi. Elle s'était classée cette année 39e de l'Euro de Varna, en Bulgarie, et 6e de l'Euro U21 à Tivat, au Monténégro.